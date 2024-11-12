Evini silahla bastığı sevgilisinin yanındaki adam 3. kattan atlayıp can verdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde filmleri aratmayan bir olay meydana geldi. İşe gideceğini söyleyen bir kişi, silahla sevgilisi ile birlikte yşadığı evi bastı. Sevgilisinin yanındaki adam ise şahsı görünce 3. kattan atlayarak yaşamını yitirdi.

BİR SÜRE SONRA EVE DÖNDÜ

Geçtiğimiz Cuma günü Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir binanın 3. katında sevgilisiyle yaşayan Cuma K., işe gideceğini söyleyip bir süre sonra evin kapısına geldiğinde evde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti.

BİNANIN ARKA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Eline aldığı silahla beraber kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile bastı. Kapıyı birçok kez tekmeleyen adam, sevgilisine kapıyı açması için bağırmaya başladı. Nevin B. kapıyı açarken Cuma K.,'nin "Nerede o adam?" sorusuna "Hangi adam? " diyerek cevap verdi. Evin balkonuna giden Cuma K., balkondan binanın arka taraf boşluğuna düşen Suat Araz'ı gördü.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Suat Araz hayatını kaybetti. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken gözaltına alınan Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı. Yaşanan o anlar ise Cuma K. tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.