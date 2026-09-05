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Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
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Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kız arkadaşı, Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu belirtti. Evde uyuşturucu madde bulunurken, olay 'şüpheli ölüm' olarak kaydedildi.

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca eve kendisinde bulunan anahtarla girdi. Özlem E., Kılıç'ı salonda oturur halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu belirtti

Olay yeri inceleme ekipleri oyuncunun evinde ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan iddiaya göre polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Ayrıca, Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunurken, Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçmişti. Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski rol arkadaşı evinin önüne geldi

Oyuncunun vefat haberini alan Serhat Kılıç'ın yakınları, evinin önüne geldi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Kılıç'ın eski rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de gelenler arasındaydı.

Öte yandan hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin yürütülen çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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