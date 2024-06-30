Üye Girişi
Haberler

Kafasından vurulmuş halde bulunmuştu! 5 yaşındaki çocuğu silahla oynarken öldürmüş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu 24 yaşındaki Cüneyt Rahim'i, 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de meydana gelen şüpheli ölümün ardından kaza kurşunu çıktı. Başından vurulan Cüneyt Rahim'in, 5 yaşındaki çocuğu tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirlendi.

EVİN SALONUNDA BAŞINDAN VURULDU

Olay, 22 Haziran'da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde cesedi bulunan Cüneyt'i, 5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken vurmuş

YAŞAM SAVAŞINI 1 GÜN SONRA KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİLAHLA OYNARKEN BABASINI VURMUŞ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim'in 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kocasinan Kayseri Suriye Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler
500

Yorumlar (4)

Erhan Saraç:

Aferin beeee çocuk tebrik ederim seni

7
24
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Memleketinize gidin kiralar arşa çıktı sizin yüzünüzden kendi memleketimizde kiralık ev bulamaz olduk

4
2
yanıtYanıtla
SUNSET null:

evde silah ne iş? onu ülkeni savunmak için kullansaydın.

5
0
yanıtYanıtla
Alpingo Bey:

Ülkemize kaçak girip bi de illegal şekilde silah ediniyorlar , sonuç

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title