Evinde 4.5 kilo esrar çıktı, emniyetteki savunması pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.5 kilo esrar çıkan bir kişi, emniyetteki ifadesinde "İçiciyim, ucuz bulduğum için de fazla aldım" diyerek kendini savundu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adrese baskın yaptı.
ELBİSE DOLABINDA ELE GEÇİRİLDİ
Polis baskında, yatak odasında narkotik detektör köpeğiyle yaptıkları aramada elbise dolabında 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Polis, ikametteki Savaş B.'yi (29) gözaltına aldı.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, kullanmak için uyuşturucuyu aldığını içici olduğunu belirtirken, ifadesinde de, "Ucuz olduğu için bu kadar çok esrar aldım" dediği öne sürüldü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.