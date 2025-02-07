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Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

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Alabama'da yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eve dönen bir koca, eşini başka bir erkekle yakın vaziyette buldu ve öfkeden kontrolünü kaybetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiği henüz bilinmiyor.

Alabama'da yaşanan şok edici bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Eve döndüğünde eşini başka bir erkekle yakın vaziyette bulan koca, gördüğü manzara karşısında kontrolünü kaybetti. Yaşanan olaylar an be an kaydedilirken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

Henüz kimlikleri açıklanmayan çiftin evinde yaşanan olayda, aldatılan koca eve beklenmedik bir anda geldi. Yatak odasında eşini başka bir erkekle gören koca, öfkeyle saldırıya geçti. Ancak görüntülerde, öfkeden kontrolünü kaybeden kocanın, hedefine düzgün vuruşlar bile yapamadığı görülüyor.

Sadece tişört ve iç çamaşırıyla yakalanan adam, saldırılar karşısında kendini korumaya çalıştı. Kollarını ve bacaklarını siper eden adam, aldatılan kocanın çoğu vuruşundan kurtulmayı başardı. Ancak yaşanan arbede sırasında yere düşen adam, bir süre aldatılan kocanın tekme ve yumruklarına maruz kaldı.

Görüntülerde, yerde süren kavga sırasında ayağa kalkmayı başaran adamın, kendini savunmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra tekrar yere düşürüldüğü anlar da kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma raporu ya da resmi şikayet kaydına rastlanmazken, tarafların kimliklerinin gizli tutulduğu öğrenildi.

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarımurat ugur:

nedir bu kadınlardan çektiğimiz

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Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Sanki Alabama yı hepimiz çok iyi tanıyor ve biliyoruz kkime sorsan nnerden biliyim der haber yaparken öyle yazıyorsunuz ki bu olay Türkiyede oldu yapmayın böyle habermi olur

Yorum Beğen90
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Haber YorumlarıMusti Yunus:

adamın yok kabahati kuyruğu sağlayan kadın adam da bastı bi zahmet

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah kimseye yaşatmasın büyük bir şok

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çılgına dönmeyip ne yapsaydı...

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Haber YorumlarıNecla Dora:

GIT KARINI TERBIYE ET ÖNCE. AKILLI OLUN ERKEKLER. AC BRAKMA HIRSIZ OLUR. COK SEVME ARSIZ OLUR. BRAKINDA. ERKEK GIBI DAVRANIN. KESINLIKLE. CICIM CICIM AYALARINA GIRMEYIN AGIRLIGINIZI ELDEN BIRAKMAYIN

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Haber YorumlarıMustafa Yaşar:

Kadını anlamak güç! Madem kocandan memnun değilsin boşanın!! Boynuzlama nedir? Kadın adamı eve almış, en büyük suç kadının!!

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Haber Yorumlarıhasmet burak:

alabamada yaşanan olaydan bize ne.....

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Haber YorumlarıAdem Öztürk:

aferim kocaya

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Haber YorumlarıPerwer:

Ya hepsi Uydurma haber, sosyal medyada ilgi çekmek için kurgulanmış şeyler, buraya sıkça konu oluyor çünkü ilgisi çok maalesef

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