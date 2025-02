Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Alabama'da yaşanan şok edici bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Eve döndüğünde eşini başka bir erkekle yakın vaziyette bulan koca, gördüğü manzara karşısında kontrolünü kaybetti. Yaşanan olaylar an be an kaydedilirken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

Henüz kimlikleri açıklanmayan çiftin evinde yaşanan olayda, aldatılan koca eve beklenmedik bir anda geldi. Yatak odasında eşini başka bir erkekle gören koca, öfkeyle saldırıya geçti. Ancak görüntülerde, öfkeden kontrolünü kaybeden kocanın, hedefine düzgün vuruşlar bile yapamadığı görülüyor.

Sadece tişört ve iç çamaşırıyla yakalanan adam, saldırılar karşısında kendini korumaya çalıştı. Kollarını ve bacaklarını siper eden adam, aldatılan kocanın çoğu vuruşundan kurtulmayı başardı. Ancak yaşanan arbede sırasında yere düşen adam, bir süre aldatılan kocanın tekme ve yumruklarına maruz kaldı.

Görüntülerde, yerde süren kavga sırasında ayağa kalkmayı başaran adamın, kendini savunmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra tekrar yere düşürüldüğü anlar da kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma raporu ya da resmi şikayet kaydına rastlanmazken, tarafların kimliklerinin gizli tutulduğu öğrenildi.