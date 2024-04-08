Evden kaçıp evlenen hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokakta tek kurşunla öldürüldü

Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile genç kadını, ağabeyi sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurarak öldürdü.

KATİLİ AĞABEYİ OLDU

Olay, İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meyana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile olan Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği 24 yaşındaki Hasan Kırmızı ile kaçarak Mersin'e geldi. Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada pusu kurarak biranda ortaya çıkan ağabeyi tarafından tek kurşunla kafasından vuruldu.

GENÇ KADININ KOCASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayete tanık olup şok yaşayan genç kadının eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası Hasan Kırmızı baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi. Cinayet ile ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.