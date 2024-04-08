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Evden kaçıp evlenen hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokakta tek kurşunla öldürüldü

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Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile genç kadını, ağabeyi sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurarak öldürdü.

Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta tek kurşunla öldürdü

KATİLİ AĞABEYİ OLDU

Olay, İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meyana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile olan Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği 24 yaşındaki Hasan Kırmızı ile kaçarak Mersin'e geldi. Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada pusu kurarak biranda ortaya çıkan ağabeyi tarafından tek kurşunla kafasından vuruldu.

Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta tek kurşunla öldürdü

GENÇ KADININ KOCASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayete tanık olup şok yaşayan genç kadının eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası Hasan Kırmızı baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi. Cinayet ile ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Mersin 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yahya Öksüz:

ınanamıyorum ıkı canı bırden öldürüyorsun .ben bunun hesabını ALLAHA nasıl verırım .hıcmi .akletmiyorsun

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