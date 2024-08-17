Üye Girişi
Haberler

Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, evindeki yavru köpeği defalarca kafasına vurup döverek öldürdü. Görüntülerde can çekişen zavallı köpeğin sesi duyuldu. Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

Bursa'da bir kadın evinde baktığı yavru köpeği döverek öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.

YAVRU KÖPEĞİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde beslediği yavru bir köpeğe şiddet uyguladı. Alkollü olduğu iddia edilen Ceylan, kucağındaki köpeği kafasına defalarca vurarak öldürdü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

O anlar sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları çağrıda Ceylan'ın tutuklanmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Sosyal Medya 3-sayfa Bursa Hayvan Hakları Bursa 3.Sayfa Yaşam Haberler

500

Yorumlar (5)

Serdar Torlak:

Sosyal medya kullanıyorsa bakılsın kesin hayvan severdir

98
8
yanıtYanıtla
Caner Alp:

Alçak kadın sorsan hayvan severim evimde hayvan besliyorum der.

97
4
yanıtYanıtla
Nefi null:

Bir köpeğin "Dostluğu Bir dostun" Köpekliğinden iyidir . .

60
1
yanıtYanıtla
Altan Kaya:

İnsanlık iyiden iyiye bitmiştir

45
2
yanıtYanıtla
Kadir Tokay:

Upsoro ugucoc

34
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title