Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, evindeki yavru köpeği defalarca kafasına vurup döverek öldürdü. Görüntülerde can çekişen zavallı köpeğin sesi duyuldu. Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.
Bursa'da bir kadın evinde baktığı yavru köpeği döverek öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.
YAVRU KÖPEĞİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde beslediği yavru bir köpeğe şiddet uyguladı. Alkollü olduğu iddia edilen Ceylan, kucağındaki köpeği kafasına defalarca vurarak öldürdü.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
O anlar sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları çağrıda Ceylan'ın tutuklanmasını istedi.