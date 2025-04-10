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Yaşlı kadın evde çıkan yangında öldü

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Hüsniye Balkan (79) hayatını kaybetti. Biga ilçesi Güleç köyündeki bir evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

GİRİŞ KAPISININ ÖNÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler Hüsniye Balkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Balkan'ın yangın sırasında evde tek başına olduğu, dumandan zehirlenip, dışarı çıkmaya çalışırken giriş kapısının önünde hayatını kaybettiği belirlendi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yaşlı kadın evde çıkan yangında öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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