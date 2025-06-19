Evde biriktirdiği paraları yangında kaybetti, imdadına Merkez Bankası yetişti

Evde biriktirdiği paraları yangında kaybetti, imdadına Merkez Bankası yetişti
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında eviyle birlikte 86 bin lirası kül olan 80 yaşındaki Ahmet Özkan'ın imdadına Merkez Bankası yetişti. Özkan'ın yanan paraları karşılığı kendisine 60 bin TL verildi. Evi tamamen yıkılan ve akrabasının evinde geçici olarak kalan yaşlı adam ve eşi, kalacak yeni bir yer arıyor.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran sabahı çıkan yangın, 80 yaşındaki Ahmet Özkan'ın hayatını altüst etti.

EVİ DE BUĞDAY BİRİKİMİ DE KÜL OLDU

Tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol etmek isterken yangın çıktığını söyleyen Özkan'ın tek katlı taş evi tamamen yandı. Yıllardır biriktirip evin yanındaki buğday ambarına sakladığı 86 bin lira da yangında kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma, yangına müdahale etti. Bir saat süren çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak ev oturulamaz hale geldi. Yangın sonrası ev, güvenlik gerekçesiyle ekipler tarafından yıkıldı.

"50 SENELİK EVİMDİ"

O gün yaşananları gözleri dolarak anlatan Ahmet Özkan, "Karım hayvanları otlatmaya gitmişti, ben de yemek yapacaktım. Ocağı yaktım, az yanıyordu, diğer gözünü yaktım, burnuma koku geldi. Bir anda tavana kadar alev aldı. Her yer tutuştu. Eşimle dışarı kaçtık. İtfaiye gelip söndürdü. İçeri bakınca, 'Allahtan tüp patlamamış' dediler. Sonra evi yıktılar. 50 senelik evimdi. 45 yıldır bu evde eşimle yaşıyordum" dedi.

İMDADINA MERKEZ BANKASI YETİŞTİ

Yangın sırasında eşyaları ile birlikte yıllar içinde biriktirdiği ve buğday ambarında sakladığı 86 bin lirası da alevler içinde kalan Ahmet Özkan, şöyle devam etti:

Ambar yanınca para da içinde yandı. Merkez Bankası'na yanan paraları mahalle muhtarı teslim etti, 60 bin TL verdiler. İki gün uyuyamadım, kafama çok takıldı. Şimdi rahmetli kayınbabamın evinde kalıyoruz ama eşim 9 kardeş. 'Başka bir yere geçin' diyorlar. Yeni bir ev yaptıracak gücüm yok. Yaşlılık maaşı alıyorum, 4 bin lira. Yeni ev istiyorum."

Yangın sonrası bir kısmı telafi edilen parasına rağmen, evsiz kalan Ahmet Özkan şimdi yaşamını sürdürebileceği bir ev arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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