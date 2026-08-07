Adıyaman'da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde Zeynal Abidin Karaman'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde Zeynal Abidin Karaman'a ait evde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı