Ev baskınıyla başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü: 2'si ağır 8 yaralı

Ev baskınıyla başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü: 2'si ağır 8 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan bir ailenin diğerinin evini basmasıyla başlayan kavgada 2'i ağır 8 kişi yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde çok sayıda terlik, taş, sopa ve demirlerin bulunduğu görüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen taraflardan biri, diğer ailenin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evini bastı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki aile arasında başlayan kavga sokağa da taştı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı arbedede binadaki dairelerin camları kırıldı. Kavganın büyümesiyle silahların da ateşlendiği olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan, silahla vurulan kişi ile darp edilen bir diğer kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çok sayıda terlik, taş, sopa ve demirlerin saçıldığı olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor

Selçuklu'dan kalan asırlık gelenek! Büyücülere karşı hemen kırıyorlar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Her şehirde bir koloni, Senden razı değilim devlet başkanım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.