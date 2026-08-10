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Bartın'da çekiçle öldürülen şahıs bahçede bulundu

Bartın'da çekiçle öldürülen şahıs bahçede bulundu
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Bartın’da bir şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu.

Bartın'da bir şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu. Kafası çekiçle ezilen şahsın ev arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde aynı evde yaşayan A.B. (55) ve Osman Togo (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda A.B, eline geçirdiği çekiçle kafasını ezerek arkadaşını öldürdü. A.B., arkadaşının cesedini evin bahçesine taşıyarak, üzerini ağaç dalları ile örttü. İddiaya göre A.B'nin ev arkadaşını öldürdüğünü söylediği yakını, jandarmayı arayarak olayı bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri cesedi bulurken, Boğaz mevkiinde yakalanan A.B. gözaltına alındı. Boğazına sarılı halat bulunduğu iddia edilirken Osman Togo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.B'nin daha önce de adam yaralama, kavga gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi. Tokat'ın Pazar ilçesi Dereköy nüfusuna kayıtlı olan Osman Togo'nun bir süredir A.B. ile birlikte seyyar satıcılık yaptığı ve aynı evde kaldığı kaydedildi. Togo'nun boğularak mı, yoksa aldığı çekiç darbeleri sonucu mu öldüğü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

nerede alkol varsa, mutlaka şeytanda oradadır.!

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