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Esra Erol'daki katil dadı, erkek çıktı

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da çıkan bir kadın, eşinin kendisini dadı Meryem'le aldattığını söyleyerek yardım istedi. Yayına çıkan Meryem'in yıllar önce bir çocuğu vahşice öldürdüğü ve hapis yattığı ortaya çıktı. Meryem hakkındaki son bilgi ise ağızları açık bıraktı.

ERKEK ÇIKTI

16 yaşındayken 8 yaşındaki bir çocuğu öldürerek hapse giren Meryem'in cinayeti işlediğinde Serkan adlı bir erkek olduğu hapisten çıktıktan sonra da cinsiyet değiştirerek ismini Meryem yaptığı öğrenildi.

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktıMeryem'in 16 yaşındaki hali

CANLI YAYINDA İŞLEDİĞİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Bir evlilikte 2. kadınla olduğu iddiasıyla canlı yayına çıkan Meryem'in 2011 yılında 8 yaşındaki Hasret'i "Sana kedileri göstereceğim" diyerek ıssız bölgeye çektiğini ve kafasına taşla vurarak annesiyle diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen dadı Meryem ise "Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti. Annem yapmadı" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı

NE OLMUŞTU?

2011 yılında Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde yaşayan 8 yaşındaki Hasret, okula gitmek üzere evinden çıktı ancak öğretmeni aileyi arayarak çocuğun okula gelmediğini söyledi. O dönem 16 yaşında olan Serkan, Hasret'in önce kafasına taş atıp bayıltmış, ardından evlerinin yanındaki metruk bir yapıya çukur kazıp küçük kızı gömmüştü. Serkan götürüldüğü adliyede cinayeti itiraf ederken anne Sebahat ise cinayeti kabul etmedi.

8 yaşındaki Hasret'in otopsi raporunda ise başına aldığı darbeyle değil, boğulma ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Serkan ve annesinin, Hasret'i diri diri gömdüğü anlaşıldı. Bir skandal da talihsiz Hasret'in cenazesi sırasında yaşandı. Cenaze namazını kıldıran İmam E.S., Hasret'in kefenli yüzünü açıp tabutun içindeyken fotoğrafını çekti.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Esra Erol Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

İlyas Özel:

bu program lar acil kapatılmalı

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Caner Alp:

Programın bu tür olaylara etkisi var mı bilemedim. Zaten yaşanmış kötü bir olay var. Programda bu açığa çıkıyor, açığa çıkmasada bu olay zaten yaşanmış. Programla değilde bence eğitimle, vijdanla, ahlakla, inançla ilgili sorunlar var.

yanıt30
yanıt5
SMMM:

ÜLKEYE BAK NE ARARSAN VAR.NE KÖTÜ ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ.MEKSİKAYI GEÇTİK.

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Köfteci Jardel:

Bu cinsiyet değiştirme ameliyatı olan insanların, nüfus kağıdına işlenmeli bu bilgi. Kimin ne olduğu bilinmeli. Bu nedir yahu? Masum insanların canı yanmasın. Bu tarz saplı sultanlar ifşa edilsin.

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Bravo Stones:

Bundan daha iyi kıyamet alemeti olmazdı heralde nasıl canlılar var ya

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İlhan Binen:

bu sonuçta erkektir düvsen kadın diye oralarak geçer? kadına şiddet diyeceklermi

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Alev Simli:

Yorumlara bak nasıl şaşırıyorlar ! Bu tür olaylar hep vardı 30 yıl önce de vardı 40 yıl öncede sadece sosyal medya televizyon gibi şeyler hayatımızda olmadığı için haberimiz olmuyordu,biraz bilgi işinize yarar

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Sm57:

Sosyal çöküntünün resmi bu

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