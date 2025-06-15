Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 ölü, 6 yaralı

Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 ölü, 6 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işhanında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 2'si polis olmak üzere 6 kişi yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralananlardan 2'sinin polis olduğu belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi'nde iddiaya göre, işhanı esnaflarında Ali B. (54), oğlu A.D.B. ile üst komşuları olan Ş.İ., F.İ. ve S.C.İ adlı kişiler arasında tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali B. oğlu A.D.B. ile Ş.İ., F.İ. ve Ş.C.İ bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden 2 polis de hafif yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Ali B. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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