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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil, elektrikli bisiklet sürücüsünü yaralayıp kaçtı

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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil, elektrikli bisiklet sürücüsünü yaralayıp kaçtı
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki Yenikent Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde elektrikli bisiklet ile plakası bilinmeyen otomobil çarpıştı. Elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken otomobil olay yerinden kaçtı; polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Eskişehir'de elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç bir erkek şahsın idaresindeki elektrikli bisiklet ile plakası bilinmeyen bir otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda elektrikli bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, otomobil olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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