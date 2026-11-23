Eskişehir Mihalıççık'ta yanan traktör kül oldu, sürücü canını son anda kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Mihalıççık'ta henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi. Sürücü canını son anda kurtardı; itfaiye sevk edildi, kül olan traktör yandığı noktadan çekildi.
Eskişehir'de bir anda yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi.
Mihalıççık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi. Alev alev yanan traktör sürücüsü aracının yanışını çaresizce izledi. Sürücünün canını son anda kurtardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta kül olan traktör yandığı noktadan çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı