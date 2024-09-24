Eskişehir Jandarması, Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi'nde Güvenlik Sağladı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi'nde 254 personelle güvenlik tedbirleri aldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan 254 personel Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi'nde görev aldı.
Eskişehir Yeşilköy Mahallesi Sivil Havacılık Merkezinde, 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi'ne Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan görevlendirilen 254 personel yer aldı. Jandarma ekipleri etkinlik alanında güvenlik tedbiri alarak, bazı kontrollerde bulundu. - ESKİŞEHİR