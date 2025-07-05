Eskişehir Jandarma Ekipleri Bilecik'teki Orman Yangınında Görevini Tamamladı

Eskişehir Jandarma Ekipleri Bilecik'teki Orman Yangınında Görevini Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Bilecik'te çıkan orman yangınında görev alarak yangının kontrol altına alınmasının ardından birliğe döndü. Jandarma, her türlü doğal afette milletin yanında olmaya hazır olduğunu belirtti.

Bilecik'te gerçekleşen orman yangınına desteğe giden Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, verilen görevleri yerine getirip yangının kontrol altına alınmasının ardından birliğe döndü.

Orman yangınları ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde; Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca 28 Haziran 2025 tarihinden itibaren Bilecik'te görevlendirildi. Eskişehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Bilecik'te orman yangını ile mücadele çerçevesinde verilen görevleri yerine getirip, yangının kontrol altına alınmasıyla 1 Temmuz 2025 tarihinde birliğe döndü. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yangında alevlerin gölgesinde, depremde enkaz başında, selde çamurun içinde, her türlü doğal afetlerde, milletimizin yanında ve yakınında olmak üzere daima göreve hazırdır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi

Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.