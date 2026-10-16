Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, çevik kuvvetle çalışmaları değerlendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, çevik kuvvetle çalışmaları değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, personelin görevlerinde başarılarının devamını diledi ve birlik ve beraberlik içerisinde gösterdikleri gayretin önemini vurguladı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Düzenlenen programda, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Personelin görevlerinde başarılarının devamını dileyen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde gösterdikleri gayretin önemini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı