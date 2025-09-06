Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden taziye mesajı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Mersin'de geçirdiği elim bir kaza sonrası şehit olan Polis Memuru Mustafa Karapınar için taziye mesajı yayımladı.

Mersin'de geçirdiği elim bir kaza sonucu yararlanan Polis Memuru Mustafa Karapınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberi yurt genelinde üzüntüye neden olurken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yayımlanan mesajda, "Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, 05.09.2025 tarihinde geçirdiği elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR