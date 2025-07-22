Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'ı Tehdit Ediyor

Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'ı Tehdit Ediyor
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Eskişehir'de çıkan orman yangını, alevlerin Afyonkarahisar'a sıçraması ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı. İhsaniye ilçesinde jandarma ve yangın ekipleri bölgede hazır bekliyor.

Eskişehir'de başlayan orman yangını devam ederken, alevlerin Afyonkarahisar'a sıçramasına karşı gerekli önlemler alındı.

Eskişehir'de çıkan orman yangının sırçama ihtimaline karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Ekipler bölgede arazözlar ve itfaiye araçları ile hazır beklerken, yangının sıçraması durumunda jandarma ekiplerinin köyü tahliye edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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