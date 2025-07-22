Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'ı Tehdit Ediyor

Eskişehir'de başlayan orman yangını devam ederken, alevlerin Afyonkarahisar'a sıçramasına karşı gerekli önlemler alındı.

Eskişehir'de çıkan orman yangının sırçama ihtimaline karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Ekipler bölgede arazözlar ve itfaiye araçları ile hazır beklerken, yangının sıçraması durumunda jandarma ekiplerinin köyü tahliye edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR