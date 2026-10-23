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Eskişehir’deki çiğ börekçide yangın

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Eskişehir’deki çiğ börekçide yangın
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir çiğ börek dükkanında kızgın yağdan çıktığı iddia edilen alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışan 2 çalışan dumandan etkilendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir çiğ börek dükkanında kızgın yağdan çıktığı iddia edilen alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışan 2 çalışan dumandan etkilendi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ börek işletmesinde meydana geldi. İddialara göre, mutfaktaki kızgın yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden 2 çalışan, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Çalışanların müdahalesi sırasında oluşan yoğun duman iş yerini sararken, 2 çalışan dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, dumandan etkilenen 2 işçinin sağlık kontrolleri olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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