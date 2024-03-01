Eskişehir'de Yüzme Antrenörü Cinayeti Davası Ertelendi

Eskişehir'de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek'in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran'a ertelendi.

Geçtiğimiz yıl 3 Ocak'ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ruhsatsız tabancasıyla İbrahim Can Temelli'yi (26) 3 yerinden yaralayan katil zanlısı Sercan İpek, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can Temelli ise tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Sercan İpek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda arkadaşı Önder Ş.'nin Ali Rıza Efendi Caddesi'nde bulunan evinin çatı katında saklanırken Özel Harekat Polisi destekli operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Sercan İpek, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesinde, tutuklu sanık Sercan İpek, mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya, maktul İbrahim Can Temelli'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"Sabıkalı olabilirim ama her suçu işleyeceğim anlamına gelmiyor"

Mahkemede söz alan tutuklu sanık Sercan İpek, İbrahim Can Temelli'yi kasıtlı olarak öldürmediğini belirterek, "Öldürme kastım yoktu. Sabıkalı olabilirim ama her suçu işleyeceğim anlamına gelmiyor. Kovan sayısı dediklerimi doğruluyor. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum" dedi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması amacıyla 12 Haziran'a ertelendi. - ESKİŞEHİR