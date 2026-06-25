Haberler

Eskişehir'de yaya geçidinde motosikletler çarpıştı

Eskişehir'de yaya geçidinde motosikletler çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir'de yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan 26 ALB 120 plakalı motosikletin sürücüsü, yaya geçidini kullanan bir vatandaşa yol vermek amacıyla durdu. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen 26 AJU 517 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde duran aracı geç fark ederek duramadı. Frenleyemeyen motosiklet, yayaya yol veren 26 ALB 120 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, kazada şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Araçlarda kayda değer bir maddi hasarın da oluşmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu

Valilik listeyi yayınladı! Hepsi kapatılacak
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada