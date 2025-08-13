Eskişehir'de Yangın Söndürüldü, 150 Dönüm Zarar Gördü

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde başladı. Edinilen bilgilere göre, saat 16.45 sıralarında bölgedeki otluk bir alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, tarlalara ve meralara doğru yayıldı. Yükselen dumanları fark eden Çukurhisar ve Zemzemiye mahallesi sakinleri traktörleri ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda personel ve 1 helikopter ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormana doğru ilerleyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yaklaşık 150 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR