Eskişehir'de yaklaşık 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, zehir tacirlerine darbe vuruldu.

Operasyonda yapılan aramalarda toplam 996,80 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 26 Ekim 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı