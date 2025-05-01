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Eskişehir'de Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir kent merkezinden Alpu ilçesine uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheli, jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 27 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Eskişehir kent merkezinden uyuşturucu maddeyi Alpu ilçesine taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahsın kentte temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alpu ilçesine getireceği bilgisi alındı. Alpu ilçesinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda, 27 gram Sentetik kannabinoid/bonzai ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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