Eskişehir'de Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir kent merkezinden uyuşturucu maddeyi Alpu ilçesine taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahsın kentte temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alpu ilçesine getireceği bilgisi alındı. Alpu ilçesinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda, 27 gram Sentetik kannabinoid/bonzai ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR