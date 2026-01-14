Haberler

Üvey babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de 25 yaşındaki Harun Özbek, üvey babası Y.B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Özbek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 50 yaşındaki üvey babasını bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde meydana gelmişti. Harun Özbek (25) isimli şahıs, kavga ettiği üvey babası Y.B.'yi (50) bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kanlar içinde kalan üvey baba Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olayın şüphelisi ise Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bugün adliyeye sevk edilen Harun Özbek, 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkemece tutuklanmasına karar verilen Özbek, Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Adliyeden çıkışı sırasında sol elinin bandajla kaplı olduğu görülen şahıs gazetecilerin, "Neden yaptın?" sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

