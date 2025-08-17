Eskişehir'de Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yakın arkadaşı tarafından kafasının ardından tüfekle vurulan genç, 7 günlük yaşam mücadelesinde hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesindeki Bakasan Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda 9 Ağustos tarihinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Oktay (32) arkadaş grubu ile gittiği mobilya fabrikasında, iddiaya göre yakın arkadaşı S.G.'nin oynadığı ve bir anda ateş alan tüfekle kafasının arkasında vuruldu. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay, burada tedavi altına alındı. 7 günlük yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Oktay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 erkek kardeşten en küçüğü Sercan Oktay'ın bekar olduğu öğrenildi. Sercan Oktay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de ikindi namazının müteakip ardından defnedilecek. - ESKİŞEHİR