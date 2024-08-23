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Eskişehir'de Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Teknisyen Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Eskişehir'de yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden genç teknisyen Enes Duman, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşları içinde defnedildi. Duman, tren istasyonunda test sürüşü esnasında ağaç keserken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Eskişehir'de dün yaşanan kazada, konvansiyonel elektrikli trenin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç teknisyen, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşları içinde ebediyeti uğurlandı.

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda görevli olarak çalışan Enes Duman'a, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda, şefinin talimatı ile test sürüşü esnasında girilmesi yasak olan alanda bulunan ağaçları keserken tren çarptı. Konvansiyonel elektrikli trenin çarptığı genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknisyen Enes Duman'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirildi ve Yenidoğan Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşilçukurca Köyü'nde defnedildi. Cenazeye, Enes Duman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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