Eskişehir'de Tramvay Kazası: Polis Memuru Ağır Yaralandı

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçtiği esnada tramvay çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde polis memuru olarak görev yapan 50 yaşındaki L.K.'ye, karşıdan karşıya geçtiği esnada E.Ö. idaresindeki SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı. Meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki polis memuru L.K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tramvay vatmanı E.Ö.(40) ise Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ağır yaralanan polis memuru L.K.'nin sağlık durumunu öğrenmek için Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. - ESKİŞEHİR