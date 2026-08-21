Eskişehir'de Tramvay ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Eskişehir'in tramvay ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki araçta da hasar oluşurken, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Baksan Sanayi Sitesi 3070 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay ile 26 US 028 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve tramvayda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle SSK-Çamlıca ve SSK-Batıkent hatlarındaki tramvay seferlerinde geçici süreyle aksamalar yaşandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı