Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Eskişehir'de 1 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan ve arkadaşı Bilal Kuru ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlenen Ümit Yaşar Çetin toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Ümit Yaşar Çetin, bugün Çifteler Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında ilçe mezarlığına defnedildi.

Eskişehir'de 1 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan ve arkadaşı Bilal Kuru ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlenen Ümit Yaşar Çetin toprağa verildi.

Çifteler ilçesindeki evlerinden 1 Aralık akşamı 26 AHD 335 plakalı otomobil ile ayrılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ve 22 yaşındaki Bilal Kuru'nun kendilerinden haber alınamaması sonucunda ailelerinin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cuma gece 02.00 sularında yaptıkları trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti. Kazada hayatını kaybeden Ümit Yaşar Çetin, bugün Çifteler Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında ilçe mezarlığına defnedildi. Vefat eden genci son yolculuğuna uğurlayan ailesi ve yakınları göz yaşlarını tutamadı. Cenazeye Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve vatandaşlar katılım sağladı. - ESKİŞEHİR