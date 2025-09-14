Haberler

Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Eskişehir Odunpazarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de çarpışan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJB 955 plakalı hatcback otomobil ile 25 ACD 355 plakalı SUV araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan iki araç yol kenarına savruldu. Görgü şahitlerinin ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 3'ü 26 AJB 955 plakalı otomobildeki, 1'i ise diğer araçta bulunan toplam 4 yaralı ekipler ve vatandaşlarca sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 4 yaralıdan 3'ü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 1'i ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
