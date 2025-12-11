3 ay önce evlendiği eşinin ardından kendisi de hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir süre önce meydana gelen trafik kazasında, 3 ay önce evlendiği eşini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Aralık tarihinde Ankara- Eskişehir arasında bulunan E90 kara yolunda meydana gelmiş, Mert Özsöz'ün kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobil, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla atmış, kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi İrem Özsöz ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtaki 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 ay önce evlendiği ve kazada ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi devam eden genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiçeği burnundaki çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı. - ESKİŞEHİR