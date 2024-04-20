Eskişehir'de trafik denetiminde 10 araca ceza kesildi

Eskişehir'de polis ekiplerince İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı'nın trafiğe kapalı alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 10 araca ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Şahin Timleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Denetim, İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı'nın trafiğe kapalı alanlarında gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araca cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, yetkililer tarafından konuyla ilgili denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. - ESKİŞEHİR