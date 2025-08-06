Eskişehir'de Tofaş Aracı Alev Alev Yandı

Eskişehir'de Tofaş Aracı Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tofaş marka bir aracın Eskişehir'de alev alarak yandığı anlar, bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de Tofaş marka aracın alev alev yanma anı, oradan geçen bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.

Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi Akbayır Caddesi üzerinde, önceki gün seyreden bir motosiklet sürücüsü, ara sokakta Tofaş marka bir aracın yandığını fark etti. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan yangında aracın alev alev yandığı görülüyor. Yaşanan panik anı anbean kask kamerasına yansıdı. Oldukça tedirgin olan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, Tofaş marka aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
LPG'li araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi uzatıldı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.