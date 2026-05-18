2 tır ve 1 otomobilin hurdaya döndüğü kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlattı

Eskişehir-Bursa kara yolunda iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlar hurdaya dönerken, 3 sürücü şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Eskişehir'de iki tır ve bir otomobilin karıştığı kazayı 3 sürücü şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde olan S.F.T. idaresindeki 26 GM 329 çekici plakalı tırın sürücüsü, önünde ani fren yapan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan tır, E.Ş. idaresindeki 11 ACL 078 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kontrolden çıkan tır, savularak sağ şeritte ilerleyen A.S. idaresindeki 26 AFV 315 plakalı otomobili adeta ezdi. Alt geçit duvarıyla tır arasında sıkışan araç hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazaya karışan 3 sürücü de hurdaya dönen araçlarda kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

"Hala elim ayağım titriyor"

Kaza esnasında hurdaya dönen araçların arkasında seyreden Ayberk Ersu, "En sağ şeritte bir kamyonet vardı. Ani fren yaptı. Arkasından gelen tır da ona çarpmamak için sola ani manevra yaptı. Manevra sonra beyaz tırın dorsesine takıldı. Takıldıktan sonra savrularak otomobile yandan çarptı. Tırın arkasındaydım. Biraz korkunçtu. Hala elim ayağım titriyor" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
