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Eskişehir'de Tehlikeli Scooter Sürüşü

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Eskişehir'de bulunan işlek bir caddede aynı scootera binip önlemsiz şekilde seyreden 4 genç, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Gençlerin kask veya diğer koruyucu ekipmanları kullanmadan yollarına devam etmeleri tepkilere neden oldu.

Eskişehir'de bulunan işlek bir caddede aynı scootera binip önlemsiz şekilde seyreden 4 genç, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı.

Odunpazarı ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir elektrikli scootera 4 gencin bindiği görüldü. Kent merkezine yakın olan ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede gençlerin rahat bir şekilde yollarına devam etmesi 'pes' dedirtti. Kask veya diğer koruyucu ekipmanları kullanmadan scooterla yollarına devam eden 4 genç, kendilerini görüntüleyen vatandaşı gördüklerinde ise yüzlerini gizledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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