Eskişehir’de tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri "Anadolu Mirası" çalışmaları kapsamında Alpu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 12 adet tarihi sikke ile 2 adet heykel muhafaza altına alındı. Çalışmaların devamında 3 adet tarihi eser obje, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeği taşıdığı belirlenen şüpheliye 16 bin 390 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında adli işlem başlatılan şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı