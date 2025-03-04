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Eskişehir'de sokak ortasında erkek cesedi bulundu

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Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi'nde bir parkın yanında hareketsiz yatan 54 yaşındaki H.K.'nin cesedi bulundu.

Eskişehir'de saat 10.00 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerindeki parkın yanında hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ SONUCU AYDINLATACAK

Yapılan tespit ile H.K. isimli adamın 54 yaşında olduğu belirlendi. Şahsın ölümünün şüpheli olarak değerlendirildiği öğrenildi. İncelemelerin ardından H.K.'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından H.K.'nin kesim ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir'de sokak ortasında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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