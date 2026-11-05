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Eskişehir'de sis ve bulutlar gün doğumunda kartpostallık görüntü oluşturdu

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Eskişehir'de sis ve bulutlar gün doğumunda kartpostallık görüntü oluşturdu
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Eskişehir'de sabahın ilk ışıklarında yoğun sis ve bulutların güneşle birleşmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şehrin sisler arasında kaybolduğu bu tablo, dron pilotu Ahmet Araç tarafından havadan görüntülendi.

Eskişehir'de sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis tabakası ile bulutlar doğan güneşle birleşince muazzam bir görsel şölen sundu.

Eskişehir'de güneşin doğuşu sırasında sis bulutlarının arasından süzülen kızıl ve sarı tonlardaki ışıklar, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şehrin üzeri sisler arasında kaybolurken, ortaya çıkan bu eşsiz tablo havadan kaydedildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serilen bu muhteşem manzaralar, dron pilotu Ahmet Araç tarafından havadan görüntülendi. Dron kamerasına yansıyan kareler, kentin sabah saatlerindeki sakin atmosferini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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