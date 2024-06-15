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Eşini ve üvey kızını öldürüp intihar etti

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Eskişehir'de bir şahıs, aracı içinde tartıştığı eşini cinnet getirerek öldürdü. Daha sonra eve çıkan şahıs, üvey kızını da öldürüp intihar etti. Olay, çevredekilerin silah seslerini duyup ihbar etmesiyle ortaya çıkarken ekipler soruşturma başlattı.

Eskişehir'de bir şahıs, eşini ve üvey kızını silahla vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Komşuların ihbarı üzerine ortaya çıkan feci olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

EŞİNİ ARABADA, ÜVEY KIZINI EVDE VURDU

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Hıdırbey Sokak'taki sitede bulunan apartmanda yaşanan olayda Gürkan Çifçi (47) ile Sibel Çifçi (45) çifti arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Eşini ve üvey kızını öldürüp intihar etti

Tartışma sonucunda cinnet getiren Gürkan Çifçi, apartmanın garajında bulunan otomobilin içinde eşi Sibel Çifçi'yi tabancayla vurarak öldürdü. Ardından ikinci kattaki evlerine çıkan Gürkan Çifçi, 16 yaşındaki üvey kızı Cemre G.'yi de tabancayla vurarak öldürdü. Gürkan Çifçi, daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

ÇEVREDEKİLERİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Çevrede yaşayan vatandaşların silah seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Çifçi ailesinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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