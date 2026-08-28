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Eskişehir’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Eskişehir’de seyir halindeki otomobil alev aldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücü ve yolcu yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev alarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, 75. Yıl OSB Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı üzerinde seyreden 06 AK 9429 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip yanındaki yolcuyla birlikte dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. 2 kişinin yara almadan kurtulduğu yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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