Eskişehir'de polis ekipleri 283 şahıs ve 8 aracı sorguladı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 283 şahıs ve 8 araç sorgulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21.00 ile 02.15 saatleri arasında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla çalışma yaptı. Çalışmalarda, umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden toplam 4 ekip 10 personelle yapılan uygulamada; 283 şahıs, 8 araç sorgulandı. Çalışmalarda 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR