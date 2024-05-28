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Eskişehir'de polis ekipleri 283 şahıs ve 8 aracı sorguladı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma yaptı. Yapılan uygulamada 283 şahıs ve 8 araç sorgulandı, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 283 şahıs ve 8 araç sorgulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21.00 ile 02.15 saatleri arasında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla çalışma yaptı. Çalışmalarda, umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden toplam 4 ekip 10 personelle yapılan uygulamada; 283 şahıs, 8 araç sorgulandı. Çalışmalarda 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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