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Eskişehir'de Parklarda Şüphelilere Yönelik Uygulama

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların yoğunlukla kullandığı büyük parklarda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında yapılan uygulamalarda 29 şahıs sorgulandı. Özellikle gençler ve çocukların yoğun kullandığı alanlarda yapılan uygulama velileri sevindirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte vatandaşların yoğunlukla kullandığı büyük parklarda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalarda 29 Şahıs sorgulandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda 29 Şahıs sorgulandı. Özellikle gençler ve çocukların yoğun kullandığı alanlarda yapılan uygulama velileri sevindirdi. Ekiplerce uygulamaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Dede Korkut Odunpazarı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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