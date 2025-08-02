Eskişehir'de Park ve Bahçelerde Güvenlik Uygulaması: 3 Aranan Şahıs Yakalandı, 2 Kayıp Çocuk Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan polis uygulamalarında 6,789 kişiye ve 155 araca kimlik sorgusu yapıldı. 3 aranan şahıs ile kayıp 2 çocuk bulundu. Ayrıca, narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince park ve bahçelerde yapılan uygulamalarda 6 bin 789 şahsa ve 155 araca kimlik sorgusu yapılırken, aranması bulunan 3 şahıs yakalandı ve kayıp 2 çocuk bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Temmuz 2025 ile 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Park ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 789 şahsa ve 155 araca kimlik sorgusu yapıldı. Aranması bulunan 3 şahıs ve yoklama kaçağı 3 şahıs yakalandı. Çalışmalar sırasında, kayıp olarak aranan 2 çocuk bulundu. Ayrıca, 60,36 gram narkotik madde ele geçirilirken, 4 şahsa TCK 188-191 maddelerinden işlem yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.