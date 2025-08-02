Eskişehir'de Park ve Bahçelerde Güvenlik Uygulaması: 3 Aranan Şahıs Yakalandı, 2 Kayıp Çocuk Bulundu

Eskişehir'de polis ekiplerince park ve bahçelerde yapılan uygulamalarda 6 bin 789 şahsa ve 155 araca kimlik sorgusu yapılırken, aranması bulunan 3 şahıs yakalandı ve kayıp 2 çocuk bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Temmuz 2025 ile 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Park ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 789 şahsa ve 155 araca kimlik sorgusu yapıldı. Aranması bulunan 3 şahıs ve yoklama kaçağı 3 şahıs yakalandı. Çalışmalar sırasında, kayıp olarak aranan 2 çocuk bulundu. Ayrıca, 60,36 gram narkotik madde ele geçirilirken, 4 şahsa TCK 188-191 maddelerinden işlem yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR