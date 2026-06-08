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Otomobilin çarptığı 84 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı 84 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda yaya geçidinden geçmeye çalışan 84 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 84 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fahrettin Kumru'ya, Sibel Ç. idaresindeki 26 AKD 081 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kumru'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza esnasında, yaşlı adamın ayağından çıktığı düşünülen ayakkabılar ise bisikletinin sepetine koyuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Yaşlı bir amca geçerken araba vurmuş"

Olay yerinde bulunan Süleyman Bozdağ, bahse konu noktada çok fazla kaza olduğuna ve önlem getirilmesi yönünde serzenişte bulunarak, "Banket olmadığı için yayalar çok geçiyor, arabalar da çok hızlı geliyor. Yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışırken, elektrikli bisikletli yaşlı bir amcaya araba vurmuş. Burada 10 günde bir kaza oluyor yani bir önlem alınması lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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