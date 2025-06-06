Eskişehir'de Otobüs Tramvay Durağına Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir'de Otobüs Tramvay Durağına Çarptı: 2 Yaralı
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Eskişehir'de, sürücünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan bir otobüs, tramvay durağına çarparak kazaya neden oldu. Sürücü ve bir yolcu hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de otobüs tramvay durağına daldı: 2 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kontrolden çıkan otobüs, tramvay durağına daldı. Kazada sürücü ile 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah öğle saatlerinde 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. yönetimindeki 26 GA 289 plakalı şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, sürücünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak Atatürk Lisesi Tramvay Durağı'na çarptı. Kazada durakta bulunan Z.P. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan kadın sürücüyü ve duraktakı vatandaşı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Bayram sebebiyle durağın nispeten boş olması facianın ucuz atlatılmasına neden oldu.

Tramvay seferleri aksadı, durak kullanılamaz hale geldi

Kazadan dolayı tramvay seferleri yaklaşık 1 saat aksadı. Ekiplerce otobüs yapılan çalışmalar neticesinde olay yerinden kaldırıldı. Otobüsün ön kısmının ağır hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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