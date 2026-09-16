Eskişehir’de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir'de otluk alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Dilbaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk bir alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Toplam 3 arazöz aracı ile müdahale edilen yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı